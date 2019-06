«A noi Mertens, a voi Manolas», la Roma ci prova per il belga

di Bruno Majorano

Con Albiol deciso a tornare in Spagna, il Napoli deve cercare al più presto un sostituto da affiancare a Kalidou Koulibaly. La dirigenza azzurra sembra avere già le idee molto chiare, visto che da qualche giorno ha iniziato le trattative con agenti di Kostas Manolas. Fitti appuntamenti con Mino Raiola, per mettere a posto tutti gli aspetti del contratto che il Napoli sarebbe pronto a offrire al greco che a fine stagione ha fatto capire di sentirsi alla fine del suo percorso alla Roma.



L'ACCORDO

Da questo punto di vista limpressione è che sia Raiola che il giocatore siano disposti ad accettare di buon grado la proposta del Napoli che metterebbe sul piatto un quadriennale ricchissimo, da oltre 3 milioni di euro a stagione. Proposta allettante per il 28enne greco che alla luce dello stipendio così importante non avanzerebbe ulteriori richieste dal punto di vista dei diritti di immagine, uno degli argomenti storicamente più cari a De Laurentiis. Ecco perché si può tranquillamente dire che un accordo di massima tra le due parti c'è.





