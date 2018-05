A Sarri il premio Calabrese ​per l'edizione 2018

L'anno prossimo non siederà più sulla panchina del Napoli, ma Maurizio Sarri sarà impegnato martedì sera per ritirare un premio conquistato proprio da allenatore degli azzurri. Si tratta del Premio intitolato a Pietro Calabrese (ex direttore de La Gazzetta dello Sport e Il Messaggero scomparso nel 2010) che sarà consegnato per la sua settima edizione a Soriano nel Cimino, presso la Fontana di Papacqua a Palazzo Chigi-Albani.



Il Premio Calabrese conferisce ogni anno, al termine del campionato di calcio, un riconoscimento a presidenti, dirigenti e allenatori di Serie A e Serie B e a ex calciatori, quale premio alla carriera. Vengono premiati anche giornalisti sportivi, firme di punta che hanno scritto di sport, e personaggi legati per passione o per lavoro al mondo sportivo.



Riceveranno la “Castagna d’oro”, simbolo di un prodotto tipico dei Monti Cimini, il commissario straordinario della Federazione Italiana Giuoco Calcio Roberto Fabbricini, il presidente della Lazio Claudio Lotito, l’ormai ex allenatore del Napoli Maurizio Sarri, il presidente dell’Empoli, vincitore della Serie B, Fabrizio Corsi e il presidente dell’Istituto Credito Sportivo Andrea Abodi. Saranno premiati anche lo scrittore e regista Federico Moccia, i giornalisti Giancarlo Dotto, Goffredo De Marchis (La Repubblica), Fabrizio Roncone (Corriere della Sera), Bruno Bartolozzi e Stefano Chioffi, (Corriere dello Sport), Cristina Caruso e Alberto Rimedio (Rai Sport), Marco Cherubini (Sport Mediaset), Massimo Marianella (Sky Sport), Maurizio Nicita (La Gazzetta dello Sport), Ugo Traini (Il Messaggero)



La manifestazione ha il patrocinio di Coni, FIGC, Lega Calcio Serie A, Lega Calcio Serie B, Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e Regione Lazio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA