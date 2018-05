Napoli, a tutto Insigne: «Spero Sarri non si porti Koulibaly»

L’attaccante del Napoli, che stasera sarà impegnato con la Nazionale nella gara amichevole contro l'Arabia Saudita, ha espresso ai microfoni della Rai la voglia di lavorare con il suo prossimo allenatore: «Ancelotti è un grande allenatore. Già prima i tifosi aspettavano i trofei, ora con lui avranno ancora più attese. Il presidente mi ha spiazzato, ci aspettavamo che Sarri restasse con noi, ma ha fatto le sue scelte. Sono molto contento perché ho sempre sognato di lavorare con Ancelotti. Faccio un grande in bocca al lupo a Sarri, se dovesse andare al Chelsea e i giocatori lo seguiranno, i Blues faranno un grande calcio. Spero che non porti con lui anche qualche compagno di squadra. Koulibaly non piace solo al Chelsea. Comunque Ancelotti conosce tanti giocatori forti e saprebbe rimpiazzarli. Con lui il Napoli più vincente e meno forte? Lo spero! Voglio vincere, spero che con la sua esperienza riusciremo a portare qualche trofeo».

