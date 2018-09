Champions, poche speranze ma i tifosi apprezzano i saldi

di Delia Paciello

Un girone infernale per il Napoli in Champions. «Lasciate ogni speranza voi ch’intrate», non è scritto solo sulla porta degli Inferi di Dante, ma ormai è la frase che i tifosi azzurri s'immaginano all’entrata degli stadi europei: sempre più scoraggiati infatti i napoletani, specie dopo il pareggio di Belgrado. «Un risultato che va davvero stretto al Napoli, Stella Rossa era l’unica squadra che avrebbe potuto darci punti, e invece…», è la voce che si sente fra i vicoli della città. Poco ottimismo per il prosieguo in Europa, ma comprensione per il percorso tutto nuovo iniziato dal gruppo: «Dobbiamo dimenticarci il bel gioco di Sarri e dare il tempo ad Ancelotti di trovare il suo equilibrio con la squadra. Ci vuole pazienza», pensano in tanti.



Un po’ di amaro in bocca dunque per le sorti in Champions ma fiducia per il futuro, almeno in campionato: «Con Liverpool e Psg c’è poco da sperare, ma il Napoli pian piano ingranerà e qualche soddisfazione riuscirà a darcela», commentano i tifosi. E qualcuno ha già pronta l’alternativa: «Possiamo fare bene in Europa League, magari lì arriviamo sul podio».Dopo la triste scena del San Paolo semideserto durante il match con la Fiorentina, il presidente ha deciso di tendere la mano ai suoi supporters per le prossime partite di Champions: le tre gare casalinghe a 60 euro per far pace con gli ultras inviperiti dal caro biglietti. «De Laurentiis è un furbone, ha capito che doveva cambiare strategia e ha messo i saldi per riavvicinare i tifosi alla squadra», sostengono i napoletani. E in queste difficili gare è forse davvero necessario il supporto del tredicesimo uomo, il caloroso pubblico azzurro, pronto a sostenere la squadra nell ’inferno della Champions. «I tifosi risponderanno bene a questa iniziativa del club, anche se la questione stadio va risolta», è il pensiero dei cittadini. Si prospetta un San Paolo nuovamente colmo di gente durante le sfide con i campioni europei: il prezzo dei biglietti ha sicuramente invogliato i tifosi, ma senza troppe aspettative per il risultato in campo. Pace fatta solo a metà.

