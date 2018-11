Adl a tutto tondo tra Var e mercato: «A gennaio nessuno, poi grande colpo»

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa, in parte anticipate da Radio Marte.



«A gennaio non compreremo nessuno, ma a giugno faremo un acquisto di nome» ha promesso il patron azzurro. Sarà Cavani?«Se si scoccia di Parigi e decide di guadagnare di meno lo accoglieremo a braccia aperte».



Sui maxi-schermi Aurelio annuncia: «Domani ci sarà un sopralluogo della Samsung per l'installazione di maxi-schermi all'avanguardia. La copertura? Ci sono migliaia e migliaia di bulloni da registrare, è traballante. Dovrebbe essere più presente, la regia dovrebbe manovrare l'arbitro».

