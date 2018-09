De Laurentiis, mano tesa ai tifosi: «Mini abbonamento Champions»

È tornato a farsi sentire Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli che sarà accanto alla squadra domani sera al Marakana per l’esordio ufficiale in Champions League. «Io sono sempre vicino alla squadra. Anche perché avendo scelto personalmente Ancelotti sono responsabile, così come lo ero quando ho scelto Sarri. Stavolta sono più sereno, però, Sarri era uno che aveva sofferto troppe sconfitte nella sua vita, era stato esonerato tante volte e aveva maturato una rigidità nei rapporti umani. Quando ho scelto Ancelotti l’ho fatto perché lo trovavo un uomo sereno, un calmo che non aveva nulla da dimostrare, ho pensato subito fosse la persona giusta per dare le giuste certezze a tutti i nostri calciatori», ha detto ai microfoni di Canale 21.



Sembra tutto pronto per il nuovo esordio europeo. «Non posso permettermi di fissare obiettivi in Champions, abbiamo un girone complicato con squadre fortissime. L’ho già chiesto all’Uefa, non capisco cosa ci faccia il Liverpool in terza fascia, evidentemente noi meritavamo la prima. È tutto da rifondare, come in Italia che siamo allo sbando», ha continuato. «I biglietti col Parma? Non è una dichiarazione di pace come quella di prima non era dichiarazione di guerra. È facile criticare, ma si devono conoscere i fatti. Il nostro monte ingaggi è salito, come lo copriamo ora? Non sono aumentati gli introiti televisivi e se dobbiamo essere competitivi con le altre grandi devono salire i prezzi dei biglietti per le gare di cartello contro le big, come avevamo già immaginato. Per tutte le altre partite, invece, i prezzi saranno normali. Quelli per il Parma erano stati già decisi prima della gara con la Fiorentina».



Un abbonamento speciale, invece, potrebbe essere messo a punto per la Champions League. «Abbiamo una novità in ballo. In Champions bisogna comunicare molto prima i prezzi. Domani mattina vi comunicheremo di un abbonamento per vedere le gare interne di Champions ad un costo corretto. Chi vorrà venire, potrà farlo con un abbonamento. Vedremo chi si tirerà indietro».

