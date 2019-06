ADL, e la sorpresa promessa? In arrivo, ma non sarà di mercato

di Gennaro Arpaia

«Entro lunedì vi darò un’altra bella notizia per l’estate». Così Aurelio De Laurentiis lo scorso venerdì aveva saputo prendersi la scena direttamente da Capri, teatro del party celebrativo per i 60 anni di Carlo Ancelotti. Una festa in famiglia, tanti gli invitati per chi ha passato nel calcio gli ultimi quarant’anni di vita, ma anche un’occasione per scambiare con la dirigenza azzurra ancora pensieri per le settimane che verranno. E allora la lucina che anima i cuori dei tifosi azzurri si era subito ravvivata: quale sarà la grande sorpresa annunciata dal patron?



Lunedì, nel frattempo, è arrivato e ce lo siamo anche lasciati alle spalle con tanto di appuntamento andato perduto. Per due giorni Napoli si è interrogata sulle parole sibilline del numero uno del club mentre in città si rincorrono le voci di mercato: James dal Real Madrid, Diego Costa dall’Atletico, Trippier dal Tottenham o Rodrigo dal Valencia. Grandi nomi da grandi club, l’inversione di tendenza sul mercato che i napoletani si aspettano da tempo. Tutta la città avrebbe voluto in questo lunedì un annuncio importante, magari nuova benzina alla passione azzurra dopo una stagione tra alti e bassi, con la Juventus ancora vincente in campionato, il Chelsea dell’ex Sarri che fa festa in Europa League e molti punti interrogativi in vista del prossimo anno.



L’annuncio tanto atteso non c’è stato, ma cosa aspettarsi da De Laurentiis? Dagli ambienti presidenziali nessuna notizia, il patron oggi non si è fatto vedere o sentire dopo essere passato da Napoli lo scorso venerdì pomeriggio - nel giorno in cui Di Lorenzo, primo acquisto azzurro dell’estate, firmava il contratto che lo legherà alla squadra di Ancelotti fino al 2024 -, ma solo per andare in barca verso l’Isola Azzurra. Quel che sembra certo è che in questo bailamme mediatico poco c’entrerebbe il mercato estivo che invece infiamma le attese del tifo.



Nei progetti della società azzurra c’è un’estate di tutto rispetto con impegni importanti dopo il ritiro tradizionale di Dimaro, che vedrà gli azzurri impegnati in Trentino dal 6 al 26 luglio prossimi. E nella testa almeno due amichevoli di tutto rispetto come quelle già annunciate da De Laurentiis qualche settimana fa: «Giocheremo in amichevole con il Liverpool e poi con il Marsiglia» - aveva promesso il presidente azzurro - «E probabilmente giocheremo una amichevole a New York, se non sarà dispendiosa fisicamente e ci consentirà di fronteggiare gli eventuali problemi del jet lag».



Che sia questo l’annuncio del patron, un Napoli che sbarca finalmente oltreoceano? O l’aggiunta di un nuovo impegno europeo contro una big del vecchio continente che non siano i campioni dell’ultima Champions? Non resta che aspettare la bella notizia con la prossima uscita presidenziale, stavolta con tanto di scuse per il ritardo e un appuntamento più preciso. E magari anche con il secondo acquisto di mercato di un’estate che si preannuncia già torrida.

