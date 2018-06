Agente Sepe: «Rinnovo? Il Napoli non può tenerlo in ostaggio»

Tempo di scelte per Luigi Sepe, il portiere napoletano classe 1991 che, dopo due anni di panchina in azzurro, potrebbe cambiare aria quest'estate alla ricerca di maggiore continuità. «Non so cosa farà con i portieri il Napoli. Ho detto chiaramente a Giuntoli che mi auguro ci sia grande correttezza nei confronti di Sepe», ha detto Mario Giuffredi, agente del portiere. «Non può essere ostaggio di una società, il Napoli deve dimostrare di stimarlo non a parole ma con i fatti perché in questi anni non è stato così, altrimenti è giusto che vada via».



E sull'ipotesi di un rinnovo con il club azzurro, l'agente ha continuato. «È un aspetto secondario, una ipotesi che viene dopo, prima bisogna capire quale sarà il suo futuro», ha detto ai microfoni di Radio Crc. «Da Ancelotti non ha ricevuto alcuna chiamata, nemmeno Hysaj o Mario Rui, non se li chiamerà nei prossimi giorni. Elseid non si sta preoccupando di quello che farà l’anno prossimo, si sta godendo le vacanze, è molto tranquillo. Il futuro lo decideremo strada facendo, ma credo che difficilmente se ne andrà da Napoli. Mario Rui? Dopo il campionato fatto ha scalato delle gerarchie nella squadra, nel prossimo Napoli sarà uno di quelli su cui Ancelotti senz'altro punterà».

