Ahi, Mertens: tira una punizione col Belgio e si fa male alla spalla

Incredibile infortunio per Dries Mertens con suo Belgio nel corso del match contro la Scozia. L'attaccante del Napoli, dopo aver calciato una punizione, si è toccato la spalla per qualche minuto; per lui una sublussazione. Non si tratterebbe di un problema fisico grave; secondo il medico sociale dell'Anderlecht, Chris Goosses, la spalla si è spostata ma non è uscita. Non si prevederebbero lunghi tempi di recupero.



