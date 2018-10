Al San Paolo si riparte dai 30mila, la spinta per non mollare la Juve

La notte magica contro il Liverpool ha restituito entusiasmo all'ambiente dopo il brutto ko di Torino contro la Juventus. Discreta la prevendita per il match di campionato contro il Sassuolo: oggi pomeriggio (ore 18) al San Paolo saranno più o meno in 30mila spettatori allo stadio di Fuorigrotta. L'entusiasmo per il successo sui reds e i prezzi bassi per il match contro la formazione di De Zerbi (curva 1 4 euro, distinti a 20, Nisida a 30, Posillipo a 40) hanno contribuito alla spinta dell'acquisto dei biglietti in questi ultimi giorni.



IL FORTINO

Quattro vittorie su quattro in casa, finora al San Paolo gli azzurri non hanno sbagliato un colpo. Vittoria in rimonta all'esordio in campionato, dallo 0-2 al 3-2 con la doppietta di Zielinski e la rete decisiva di Mertens. Il successo sofferto di misura contro la Fiorentina (1-0, gol di Insigne) e quello largo contro il Parma (3-0, rete di Insigne e doppietta di Milik), fino alla notte trionfale di Champions League contro il Liverpool (1-0, guizzo decisivo all'ultimo minuto di Insigne). Un rendimento casalingo finora senza macchie, i due passi falsi in campionato per gli azzurri sono arrivati in trasferta contro Sampdoria (3-0) e Juventus (3-1). Fondamentale l'apporto dei tifosi soprattutto nel finale di partita contro il Liverpool, un'altra atmosfera rispetto alla partita di esordio contro il Milan quando le curve erano vuote per il caro prezzi e ci fu la protesta dei gruppi ultrà.



PSG E ROMA

Alla ripresa dopo la sosta si ripartirà con due appuntamenti molto attesi sia in campionato che in Champions League. Dopo la trasferta di Udine, è in programma Napoli-Roma il 28 ottobre al San Paolo e poi dopo l'altro impegno di campionato contro l'Empolil 6 novembre è previsto l'attesissimo match di Champions League contro il Psg (l'andata in Francia si giocherà il 24 ottobre). Contro lo squadrone francese dell'ex Cavani e delle supestelle Mbapè e Neymar è prevedibile che al San Paolo ci sarà il tutto esaurito e quindi una partecipazione ancora maggiore rispetto ai 37mila spettatori registrati in occasione del match contro i reds.



ro.ve.

