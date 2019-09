Hysaj infortunato e felice: primo gol con la maglia dell'Albania

Sorpresa azzurra nelle qualificazioni verso gli Europei del 2020: nel girone H, quello comandanto da Francia (3-0 all'Andorra con Griezmann che prima sbaglia un rigore e poi si fa perdonare siglando il 2-0 tra le reti di Coman e Ben Yedder) e Turchia (4-0 in Moldavia), l'Albania piega l'Islanda 4-2 a Tirana. Nelle fila delle aquile di Reja decisivo il gol di Elseid Hysaj, che ha finalizzato una bella combinazione in velocità siglando il secondo gol della sua carriera da professionista, il primo con la maglia della Nazionale.



Dopo la gioia, il terzino del Napoli ha lasciato il campo al 73’ per un problema al polpaccio: «Non potevo andare avanti - rivela ai media albanesi - ma sono molto contento per il gol e la vittoria. Continuo a non credere di aver segnato un gol, è stata una bella gioia».

