Alberi decorati, regali e famiglia per il Natale 2017 degli azzurri

di Cristina Cennamo

Natale con i tuoi, Capodanno con chi vuoi, diceva il detto. Ma non è sempre detto che trascorrere le festività con tutta la famiglia d'origine sia cosa agevole.



Lo sanno bene i calciatori del Napoli, molti dei quali provengono da ogni parte del mondo e non se la sentono di affrontare lunghi viaggi per pochi giorni.Ma l'importante, si sa, è che a mezzanotte ci si ritrovi con gli affetti più cari: la moglie, i figli, qualche parente arrivato per l'occasione all'ombra del Vesuvio e, perché no, il proprio amico a quattro zampe.Parola di Reina, Jorginho, Allan, Rafael Cabral, Lasicki, Zielinski, Milik e tanti altri che hanno voluto condividere attraverso i propri profili social i momenti più belli di questa Vigilia appena trascorsa.

