di Pino Taormina

I bambini li ha pure iscritti regolarmente al Sacro Cuore e quindi almeno un indizio fa tirare un sospiro di sollievo. Ma bisogna restare in allerta: se Sarri fosse finito ad allenare il Chelsea, avrebbe fatto ad Abramovich una sola richiesta. Non Koulibaly o Mertens, il tecnico di Figline avrebbe chiesto all'oligarca russo che da poco ha preso il passaporto israeliano di pagare i 6 milioni di euro per la clausola di Raul Albiol.



Già, è il vero uomo che si porterebbe ovunque. Perché è quello che più di tutti ha esaltato la sua linea a 4. È il regista della difesa, è l'iniziatore della manovra, è colui che muove Koulibaly e gli esterni. E dunque, per Sarri è davvero uno da cui non staccarsi mai. Un amore a prima vista: l'allenatore azzurro è rimasto stupito da un aspetto in particolare dello spagnolo, ovvero la sua umiltà. Piuttosto che ribellarsi al rigore del suo credo tattico, prese carta e penna e iniziò a prendere appunti. All'inizio Sarri credeva che la sua fosse ironia e una mattina glielo disse pure: «Raul, ma mi prendi in giro?». Macché, i collaboratori del toscano aprirono persino un file sul pc per Albiol che chiese al vice di Sarri, Calzona, di rivedere i movimenti degli allenamenti e della partita ripresi con i gps, per capire gli errori e le cose fatte per bene.



Che ci sia una promessa tra Albiol e Sarri, però, è difficile affermarlo con certezza. O meglio: non è affatto impossibile che i due si siano parlati prima dell'ultima di campionato contro il Crotone. Dopo di sicuro no, perché Sarri ha davvero chiuso, al momento, tutti i ponti. Cosa farà Albiol? Lui e Ancelotti al Real Madrid si sono solo sfiorati: Raul andò via per la chiamata di Rafa Benitez al Napoli, certo, ma anche perché aveva capito che con re Carlo avrebbe avuto ancora meno spazio. Era l'estate del 2013. E ora, il destino di Albiol torna a sfiorarsi con quello di Ancelotti. Di sicuro lo stato d'animo attuale di Raul è quello di un uomo confuso, sospeso tra la riconoscenza per il club che gli ha dato una maglia da titolare e l'attrazione irresistibile per la proposta di un altro club, una proposta di quelle che non si possono rifiutare. Albiol ha un contratto fino all'estate del 2020 a 2,5 milioni di euro. Serve il suo ok perché un club possa esercitare la clausola.





