Albiol felice del ritorno in Spagna: «Grazie al lavoro fatto col Napoli»

Dopo la lunga assenza, il grande ritorno. E da protagonista. Raul Albiol ha riabbracciato la nazionale spagnola lo scorso giovedi, da titolare e per novanta minuti in campo dopo la nuova convocazione da parte del Ct iberico Luis Enrique. «Sono felice perché questa convocazione è un premio per quanto fatto negli ultimi anni col mio club», ha detto il centrale spagnolo nelle parole riprese dall’agenzia Efe.



«Più tempo passava più complicato si faceva il mio possibile ritorno in nazionale, ma ora sono felice di essere tornato a casa e della fiducia che il Ct ha riposto in me», ha continuato. «La Spagna mi manca sempre, ma sono molto felice in Italia e in una città come Napoli in cui si vive il calcio in una maniera molto speciale. Sento il rispetto che i tifosi hanno verso di me e col passare degli anni ho acquisito una certa maturità in difesa, crescendo nello stile e conquistando fiducia».

