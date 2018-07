Albiol, leader del nuovo Napoli: «È importante avere Ancelotti»

Poteva lasciare Napoli e tornare in patria, ma Raul Albiol ha scelto di sposare ancora la causa azzurra. «Dopo Benitez e Sarri, ora Ancelotti. È importante avere un allenatore di questo livello, lui ha vinto tanto e ci trasferirà la mentalità vincente». Lo spagnolo non ha dubbi, il nuovo campionato vedrà ancora il Napoli protagonista. «Siamo carichi per la nuova stagione. Sappiamo tutti il sogno qual è, ci metteremo tutto e vedremo se riusciremo a farlo, l’intenzione della società e la squadra è questa».



Per uno spagnolo che va, uno spagnolo che arriva. «Fabián ha fatto una grande stagione lo scorso anno al Betis, è sicuro che ne guadagnerà tanto il Napoli, ha tutto per essere un grande centrocampista», assicura il difensore a Radio Kiss Kiss. «È importante vedere un giocatore cosi giovane con questa grande forza. Hamsik alla Pirlo? Hamsik ha qualità ed esperienza, può giocare dove vuole». Poi una battuta sull’arrivo di Cristiano Ronaldo. «È importante per tutti. Il calcio italiano aveva perso un po’, lui è uno dei migliori al mondo. Io e Callejon al Mondiale? Noi facciamo il nostro lavoro al meglio possibile, poi è l’allenatore della nazionale che deve decidere, non è facile per loro fare una lista dei 23».



© RIPRODUZIONE RISERVATA