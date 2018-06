Albiol, notte azzurra a New York: lo spagnolo posa con il Club Napoli

«El patrón», così i tifosi del Napoli chiamano Raul Albiol. Il ministro della difesa azzurra è stato uno dei grandi protagonisti dell'ultima stagione, un leader silenzioso ed espreto, capace di rivoltare come un calzino la fase difensiva napoletana in poco tempo. La delusione per il Mondiale mancato con la sua Spagna (non è mai stato nel giro di Lopetegui, ma le sue prestazioni avevano riaperto la porta ndr), però, non si fa sentire in questa calda estate.



Dopo i primi giorni di relax a Dubai, Albiol si è trasferito con tutta la famiglia a New York. Nella Grande Mela, lo spagnolo non ha potuto evitare la tappa nel famoso locale «La Ribalta», pizzeria storica della città e covo dei tifosi napoletani. Albiol ha posato con i proprietari sfoggiando sorridente la sciarpa del Club Napoli NY e con addosso l'azzurro (ma della squadra della città).





