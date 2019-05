Albiol, il padre: «A Valencia solo in vacanza. Resterà ancora a Napoli»

«Ritorno a Valencia? Si, di certo ci andrà un mese per le vacanze, ma poi lo vedrete tornere a Napoli». Così Miguel Albiol, papà di Raul che sembra sempre sotto la lente d'ingrandimento del suo ex club per un ritorno in patria. Proprio con il Valencia, infatti, Albiol ha giocato gli anni più importanti della prima parte della sua carriera, tra il 2002 ed il 2009.



«Ora sta bene, è rientrato al massimo», ha continuato il padre a Radio Marte. «Il suo futuro è al Napoli, sarà azzurro anche il prossimo anno. Vuole ancora vincere lo scudetto e questo renderebbe felici tutti. Sarri alla Juventus? Credo sia stato un allenatore molto importante per lui, si tratta di un grande allenatore e di una grande persona. Ma sono professionisti, ed è giusto che vada ad allenare dove si trovi meglio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA