Graziano Battistini, ex portiere e attuale agente, ha parlato attraverso le frequenze di RMC per analizzare le ultime vicende legate al club azzurro.



Tra i suoi assistiti c'è Aleix Vidal, accostato nuovamente al Napoli. L'affare può andare in porto? «Credo che Vidal sia un calciatore stimato da Giuntoli, Cristiano è un ds a cui piacciono i calciatori forti. Aleix è forte, ha una cilindrata importante, da Champions League. Magari può interessare, bisogna capire le strategie di costruzione di squadra a livello tattico. Sono certo che Ancelotti detterà condizioni sui rinforzi che vorrà per il suo Napoli. Aleix spinge molto, bisogna capire cosa vuole il nuovo allenatore dagli esterni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA