A Rio de Janeiro festa tutta azzurra con Alemao, Beto e Cruz

Una grande festa nel segno del Napoli a Rio de Janeiro. L'ha organizzata sabato Michelangelo Simonelli, proprietario e chef del ristorante «Pasta e Pallone» in Avenida Princesa Isabel, locale che da alcuni mesi è anche sede del Napoli Club. Sono intervenuti Alemao, campione d'Italia con la maglia azzurra nel 1990, e altri due ex brasiliani che hanno indossato la maglia del Napoli negli anni '90, Beto e Andrè Cruz. Ospiti d'onore il console italiano a Rio de Janeiro, il napoletano Paolo Miraglia Del Giudice, e l'agente calcistico internazionale Sabatino Durante. A fine serata, premiati i tre ex campioni azzurri che hanno auspicato «l'arrivo di altri brasiliani a Napoli».

