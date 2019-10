Il ct dell'Algeria silura Ghoulam: ​«Fuori per il bene della squadra»

Parole dure quelle di Djamel Belmadi, selezionatore della nazionale algerina, sul momento di Faouzi Ghoulam. Il terzino azzurro, che aveva rinunciato volontariamente alla Coppa d'Africa della scorsa estate, è stato ancora una volta messo fuori dai convocati. «A Ghoulam ho teso più volte la mano, ci siamo incontrati quando si è infortunato fissando una data per il ritorno, ma non ho avuto risposte positive».



Il Ct algerino chiarisce la sua situazione alla stampa. «Non ho alcun problema personale con Faouzi, la sua non convocazione è stata una scelta presa per il bene della nostra nazionale», ha aggiunto. Con una domanda: «Siete proprio sicuro che gli esclusi vogliano a tutti i costi far parte di questa nazionale?»

© RIPRODUZIONE RISERVATA