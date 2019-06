Dall’Algeria: il Napoli vuole Fares, Ounas possibile carta di scambio

Un algerino che va per un algerino che viene. Potrebbe essere questo il prossimo colpo in canna del Napoli di Cristiano Giuntoli che starebbe seguendo molto da vicino Mohamed Farès, terzino sinistro della Spal che piace a tanti club in Italia dopo le ultime due stagioni da protagonista a Ferrara.



Secondo quanto riportato da Le Buteur, il Ds del Napoli vorrebbe regalare Fares ad Ancelotti per la prossima stagione, in vista anche della cessione di Mario Rui, e nell’affare con la Spal potrebbe rientrarci anche lo stesso Ounas, inserito come carta di scambio nell’affare per il suo connazionale. Fares non è l’unico obiettivo algerino del club azzurro visto che sulla lista del Napoli risulta esserci ancora il nome di Ismael Bennacer, centrocampista dell’Empoli anche lui convocato in nazionale insieme ad Ounas.

