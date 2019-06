Napoli, che spavento per Ounas: caviglia ko, coppa d'Africa a rischio

Ore di spavento per Adam Ounas, il calciatore del Napoli impegnato in questi giorni in Algeria con la sua nazionale per prepararsi al meglio in vista della prossima Coppa D’Africa. Durante l’allenamento di ieri con il resto de gruppo, la caviglia dell’attaccante ha subito un duro colpo in uno scontro di gioco, agitando le ore successive.



Lo staff della nazionale algerina si è subito preoccupato di non alzare i toni, rassicurando sulle condizioni di Ounas sopratutto in vista del torneo. In queste ore, comunque, il calciatore si sottoporrà a nuovi accertamenti per avere ogni certezza sul caso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA