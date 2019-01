Allan, compleanno in Brasile: festa grande per i primi 28 anni

Grande allegria in casa Allan, il centrocampista azzurro celebra i suoi 28 anni in Brasile, in famiglia, e fa festa con la musica di Mumuzinho, uno dei cantanti più in voga in Sudamerica in questo momento. Il centrocampista azzurro ha scelto di trascorrere a casa sua un giorno speciale come quello del compleanno e spegnere le candeline in patria, prima di raggiungere il resto della squadra e rimettersi nuovamente al lavoro, come testimoniato dai numerosi video pubblicati sui social.







Se, infatti, non potrà esserci al rientro in campionato per la squalifica da scontare contro la Lazio (il cartellino giallo beccato contro il Bologna è stato il quinto di questa stagione italiana), Allan potrebbe dare una mano importante al Napoli che domenica sera al San Paolo affronterà il Sassuolo per il primo match stagionale di Coppa Italia. Il brasiliano potrebbe essere in campo così come gli altri due squalificati Insigne e Koulibaly, anche loro alle prese con le decisioni del Giudice sportivo in attesa del responso per il ricorso della società azzurra.



Anche il Napoli ha voluto fare gli auguri al brasiliano con un video tramite i propri social che ripercorre le migliori azioni e gli ultimi gol del centrocampista con la maglia azzurra.

