Allan, che botta dal Brasile: escluso per le prossime amichevoli

Non ci sarà Allan nel prossimo ritiro della nazionale brasiliana. Il centrocampista azzurro, tra i migliori anche dell'ultima uscita del Napoli contro il Liverpool, non è stato convocato dal Ct verdeoro Tite per le prossime amichevoli in programma contro Senegal e Nigeria.



Il selezionatore sudamericano ha preferito tra i centrocampisti il rossonero Paquetá, così come Henrique e Casemiro insieme con Coutinho e Fabinho, calciatore proprio del Liverpool. Con la nazionale brasiliana Allan aveva vinto l'ultima Copa America questa estate.

