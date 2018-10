Il ct Tite accoglie Allan nel Brasile: «Si è meritato la convocazione»

La notizia tanto attesa è arrivata: Allan Marques Loureiro si è conquistato la prima convocazione in nazionale brasiliana. Questa volta Tite non poteva dirgli di no e, dopo averlo escluso senza troppe motivazioni negli ultimi mesi, ha chiamato il centrocampista azzurro per le due amichevoli in programma che i verdeoro giocheranno contro l’Uruguay /16 novembre) e il Camerun (20 novembre).



Le prestazioni di Allan erano ormai sotto gli occhi di tutti e membri dello staff della Seleçao erano presenti anche lo scorso mercoledì al Parco dei Principi per assistere dal vivo al match tra Paris Saint Germain e Napoli. Sotto la lente d’ingrandimento Marquinhos, il leader della nazionale Neymar e, appunto, anche Allan, protagonista dell’ennesima incredibile partita contro i parigini. «Il nostro compito è monitorare tutti i calciatori brasiliani, Sylvinho ha spinto molto per la sua convocazione», ha detto con un sorriso il Commissario tecnico brasiliano. «Sta facendo ottime cose in mezzo al campo, ha meritato questa chiamata».



Da Altafini a Careca, da Beto ad Alemao, il calciatore che più gli somiglia, Allan raggiunge quindi altri grandi protagonisti della storia del Napoli che hanno ricevuto la convocazione dal Brasile. Per il centrocampista classe 1991 si era parlato nell’ultimo mese anche di un interessamento forte della nazionale italiana, con Mancini che l’avrebbe volentieri reclutato in vista dei prossimi Europei. «Gioca in Europa da sette anni, con Sarri è stato bravissimo nel 4-3-3, ora con Ancelotti continua a fare grandi cose anche nel 4-4-2», ha spiegato Sylvinho, assistente del Ct. «Non ho costretto Tite alla convocazione, ma ne abbiamo parlato molto. Da Allan non vedrete tanti gol o grandi numeri nei passaggi, ma è un calciatore dinamico che in mezzo al campo sa far tutto».

