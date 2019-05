Allan, France Football conferma: «Psg in Italia, offerta da 50 milioni»

Il nome di Allan ancora sulla lista di mercato del Paris Saint Germain. Il club francese fa sul serio per il brasiliano tanto che, secondo quanto riportato da France Football, emissari della squadra di Tuchel erano a Napoli la scorsa domenica per visionare da vicino il centrocampista durante il match contro l'Inter. Una gara che ha fatto intravedere il vecchio Allan, quello molto vicino alla prima e positiva parte della sua stagione, lontano dal calo avvertito negli ultimi mesi.



Il Psg, dunque, non ha accantonato l'ipotesi dell'azzurro per il prossimo mercato estivo: a Tuchel il calciatore piace tantissimo ed è la prima opzione per rinforzare il centrocampo francese. Il club parigino sa, però, che per strapparlo al Napoli servirà l'offerta giusta: 50 milioni sarà la prima cifra da proporre al Napoli, anche se gli azzurri valutano il calciatore almeno 60 milioni di euro.



Nel frattempo, Allan ha già concluso la sua stagione al Napoli. Ammonito contro l'Inter, il brasiliano è squalificato per l'ultimo appuntamento di campionato contro il Bologna al Dall'Ara e, d'accordo con la società, ha lasciato la città in anticipo. Il centrocampista è stato uno dei primi a raggiungere il ritiro della nazionale brasiliana in vista della preparazione alla prossima Copa America a cui prenderà parte.

