Allan, l'intermediario è sicuro: «Rispetterà il contratto col Napoli»

A Radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Claudio Vagheggi, intermediario e membro dell'entourage di Allan:



«Bisogna capire cosa accadrà con l’allenatore, ma lui ha un contratto col Napoli. Certo, conquistare 91 punti e non vincere nulla lascia l’amaro in bocca, ma il prossimo anno il Napoli ha già un rosa fatta di calciatori giovani che avranno un anno di esperienza in più come Zielinski, Rog e Diawara. A centrocampo il Napoli credo sia competitivo, bisognerà aggiungere qualcosa negli altri reparti, ma manca poco per diventare ancora più forti. Spero che Allan vada in nazionale, se lo merita».

