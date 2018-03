Allan non convince ancora Tite: l'azzurro ancora escluso dal Brasile

Il calo del Napoli, almeno nei risultati, nelle ultime due settimane non è l'unica notizia negativa per Allan. Il centrocampista azzurro, infatti, autore di ottime prestazioni in stagione fin qui e fresco del rinnovo di contratto con il club di Aurelio De Laurentiis, deve registrare ancora una volta un'esclusione importante, quella dai convocati della nazionale brasiliana per le prossime sfide amichevoli internazionali.



Il Ct verdeoro Tite non ha chiamato Allan tra le nuove scelte che saranno utili al Brasile in vista delle ultime uscite prima del Mondiale in Russia, preferendogli Renato Augusto (Beijing Guoan) e Anderson Talisca (Besiktas). Le amichevoli contro Russia e Germania sarebbero state l'occasione giusta anche per Allan, ma il selezionatore verdeoro non ha chiuso definitivamente la porta: «Monitoriamo tanti calciatori, anche se non sono stati scelti in questa convocazione il gruppo è ancora aperto a tutti fino alla fine», le sue parole.





