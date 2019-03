Allan protagonista vince col Brasile e vede la Copa America d’estate

Solo un'amichevole, ma che potrà dare tante indicazioni per i prossimi mesi. Una nuova chance soprattutto per Allan, il guerriero del centrocampo azzurro che ha giocato l'intera gara contro la Repubblica Ceca con la maglia del suo Brasile. Dopo essere rimasto in panchina nel primo dei due match in programma, l'azzurro si è riscattato da protagonista nel 3-1 che ha visto i verdeoro sorridere a Praga.



Il vantaggio iniziale dei padroni di casa aveva fatto preoccupare più di un tifoso ma il Brasile, trascinato da Coutinho e Firmino, ha saputo ribaltarla nel finale con classe e quantità. I muscoli, ovviamente, erano proprio quelli di Allan, tornato a vivere titolare nel 4-3-3 che ha conosciuto a Napoli negli anni di Sarri, stavolta con accanto Casemiro e Paquetà, una prestazione che sa di candidatura agli occhi di Tite.



Il Ct verdeoro sa di poter contare su di lui e questo fa ben sperare: tra qualche mese, il Brasile sarà protagonista di una Copa America che già promette spettacolo e che i brasiliani giocheranno proprio in casa. Allan, dopo le prime convocazioni in questa stagione, sogna di poter fare l'esordio in una competizione internazionale così importante e tenersi occupato anche in estate, magari dopo aver brillato ancora con addosso l'azzurro del Napoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA