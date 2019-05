Allan-Psg, cambio di rotta: lo sceicco vira su Herrera dello Utd

Storie di mercato che si intrecciano quelle di Paris Saint Germain e Napoli, con i parigini che nelle prossime ore potranno anche ufficializzare il passaggio sotto alla Tour Eiffel di Ander Herrera, il centrocampista spagnolo ormai prelevato dal Manchester United e pronto a vestire la maglia dei francesi. Un'operazione che potrebbe anche riguardare il Napoli da vicino: l'arrivo di Herrera, infatti, va a coprire un buco nella rosa a disposizione di Tuchel che avrebbe potuto riempire l'azzurro Allan visto l'addio di Rabiot nelle prossime settimane.



Già lo scorso gennaio, infatti, i parigini erano sembrati interessati al brasiliano con un'offerta importante arrivata al Napoli, ma il club azzurro non volle saperne. Sei mesi più tardi potrebbe cambiare tutto: la valutazione del calciatore napoletano è cambiata visto il rendimento al ribasso di questa seconda parte di stagione e con il Paris Saint Germain anche coperto in quella zona di campo (oltre alla disponibilità economica non elevata) è difficile pensare che i francesi possano investire fortemente per Allan convincendo a questo punto il Napoli e Ancelotti.

