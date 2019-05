Allan-Psg, L'Equipe annuncia: «Summit e offerta da 60 milioni»

Il nome di Allan in cima alla lista dei pensieri del Paris Saint Germain. Ad annunciarlo è direttamente L'Equipe, in Francia, che analizza il prossimo mercato della squadra della capitale. «Summit questa settimana a Doha per lo staff dello sceicco», si legge dalle pagine del quotidiano francese, il motivo della riunione è gettare le basi per le prossime settimane e per l'attacco decisivo ad Allan.



Il centrocampista brasiliano volerebbe immediatamente a Parigi, ma il Napoli chiede una cifra tra i 60 e gli 80 milioni di euro per lasciarlo andare immediatamente. Al-Khelaïfi, direttamente dal Qatar, ci sta pensando, così come pensa alle cessioni necessarie da portare avanti nelle prossime settimane per poter liberare caselle e liquidità importante: l'arrivo di Herrera non ha chiuso le porte al centrocampista azzurro ma di certo ha limitato le voglie del Psg di spendere troppo per quella zona di campo.

