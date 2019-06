Allan-Psg, in Francia confermano: «Il prezzo spaventa Leonardo»

Non meno di 60 milioni, con la voglia del Napoli di valutare Allan anche molto di più. Questa l'ultima notizia che arriva dalla Francia dove L'Equipe fa il punto della situazione su tutti i possibili obiettivi di mercato che riguardano il Paris Saint Germain. Impossibile per il nuovo direttore sportivo Leonardo non guardare all'Italia e alla Serie A con il centrocampista azzurro che poteva essere uno degli obiettivi principale di questa infuocata estate di trattative.



Per Allan ci sarebbe tutta la volontà del Paris Saint Germain di portarlo sotto la Tour Eiffel, ma il prezzo richiesto dal Napoli è altissimo e, nonostante le volontà del calciatore che direbbe subito sì all'offerta francese, la trattativa resta complicata. Il rapporto tra De Laurentiis e la società parigina è ottimo, ma la richiesta azzurra è tra i 60 e gli 80 milioni di euro, con Leonardo che avrebbe a disposizione un tesoretto da 150 milioni in tutto per questa estate.

