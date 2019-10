Napoli, rieccoti Allan: il guerriero torna a correre

di Roberto Ventre

Allan va di corsa, ha fretta di tornare al top del rendimento dopo un'avvio di stagione tra luci e ombre. Non è stato convocato da Tite, il ct del Brasile, per le due amichevoli contro Senegal e Nigeria in Singapore e ha evitato così altre due partite e soprattutto lo stress da viaggio. Il centrocampista brasiliano è rimasto a Castel Volturno allenandosi già dalla scorsa settimana con gli azzurri non chiamati nelle varie nazionali e proseguendo in questi giorni la preparazione: una condizione favorevole per poter ritrovare la miglior brillantezza dopo aver saltato il ritiro a Dimaro per la coppa America giocata e vinta con il Brasile (la finale si giocò il 7 luglio).





© RIPRODUZIONE RISERVATA

