Allan in Selecao, Thais piange di gioia: «Non ci speravamo più»

di Delia Paciello

Chi semina bene raccoglie buoni frutti, prima o poi. Ne è sempre stato convinto Allan, che nonostante le mancate convocazioni in nazionale ha continuato a dare il meglio di sé con la maglia del Napoli; e alla fine il suo premio è arrivato: Tite non ha più potuto ignorare i suoi meriti, guadagnati col sudore sul campo. «Ho pianto di gioia per la notizia», ha svelato la bellissima Thais. Ma ora un sorriso smagliante e tanta soddisfazione per il traguardo raggiunto finalmente dal marito. «Non sapevo più se aspettarmelo o meno – continua la lady azzurra -, ogni volta ci abbiamo sperato ma siamo rimasti delusi. Stavolta a casa abbiamo preferito non pensarci affatto, ma questa volta nei fatti è arrivata la bella notizia. E in fondo lo sentivamo che prima o poi sarebbe giunta, è una convocazione certamente meritata». Meritata senza ombra di dubbio, visto che in tanti specie negli ultimi periodi non facevano altro che osannare le gesta del centrocampista brasiliano, un vero mastino in mezzo al campo che ha lottato partita per partita su ogni palla guadagnandosi un posto di fiducia anche alla corte di Ancelotti. E il suo impegno e i risultati sono sempre stati sotto gli occhi di tutti, tanto che i napoletani non riuscivano a spiegarsi come Tite non prendesse in considerazione il giocatore. «L’affetto e la stima dei napoletani ci hanno sempre dato tanto sostegno - confessa Thais -, il calore dei tifosi è linfa vitale per mio marito, tanto che ha sempre dato il massimo per non deluderli».



Professionalità e impegno sono le sue armi vincenti: «È molto preciso, ci tiene all’allenamento, agli orari, al riposo, all’alimentazione. Sembra un vecchio, è attento a tutto, e non è facile. Per lui è importantissimo essere sempre al massimo della forma per poter far meglio ogni volta. E la sua forza è anche nel carattere: è determinato e deciso, se vuole una cosa la ottiene». E si vede anche in campo, dove non lascia scampo agli avversari tanto che trasparisce chiaramente agli occhi di chi osserva la sua grinta e la voglia di far risultato per la squadra: è davvero difficile avere la meglio su Allan.



Mentre il ct del Brasile ci ha messo un po’ di tempo per notare le sue doti, Mancini aveva cominciato a pensarci seriamente tanto che aleggiava nell’aria la possibilità di vedere Allan con la maglia dell’Italia. «In realtà lui aspettava la chiamata del Brasile», fa sapere però la bellissima brunetta dal sorriso travolgente. E negli occhi una luce speciale, quella di una donna davvero innamorata che apprezza non solo i successi lavorativi ma soprattutto la parte più intima e riservata: «Mio marito è una persona splendida, un compagno eccezionale e un padre modello. Ha un carattere davvero buono, è gentile e disponibile ed ha una grandissima forza d’animo che lo rende unico. E non lo dico solo perché è mio marito: non è da tutti riuscire con l’impegno ad ottenere risultati, ma lui ha qualcosa di speciale dentro che lo aiuta a superare gli ostacoli. E prima o poi le cose belle arrivano. Sono davvero fiera di lui». E così è finalmente giunta l’ora di far festa per questa nuova conquista: «Siamo molto felici in casa e faremo tutti il tifo per lui, come sempre. E sì, io amo fargli sorprese. D’altronde le merita tutte». E certamente anche i napoletani sono fieri della meritata convocazione del mastino azzurro, pronto a volare a Londra per le amichevoli con la sua nazionale del 16 e del 20 novembre contro Uruguay e Camerun. E la Selecao avrà sicuramente un valoroso guerriero sul quale poter fare affidamento.

