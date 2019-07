Allan si allena aspettando il Napoli, ​partitella in famiglia per il brasiliano

Un'estate diversa, da campione della Copa America. L'estate sempre sognata per Allan, il centrocampista azzurro che quella maglia del Brasile l'ha prima desiderata a lungo e poi conquistata, raggiungendo un incredibile successo al primo vero appuntamento importante.



Il mastino del Napoli si gode le vacanze ora, aspetta il rientro in gruppo fissato però ancora un po' più in là: il brasiliano ritroverà Ancelotti e la maglia azzurra direttamente il 7 agosto negli Stati Uniti, quando il Napoli sbarcherà per la prima di due amichevoli contro il Barcellona tra Miami e Detroit. Nel frattempo, il neo-campione d'America si «allena» con la famiglia al completo, partitelle per sorridere e divertirsi in attesa dell'azzurro.





