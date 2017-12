Allan uomo in più col futuro a Napoli: «È felice qui e trattiamo il rinnovo»

di Gennaro Arpaia

È tra i protagonisti di questa prima metà di stagione ed anche ieri sera a Crotone ha servino ad Hamsik l'assist decisivo. La vita azzurra di Allan sembra destinata a continuare con il sorriso di tutte le parti. «È felice di restare a Napoli, stiamo trattando il suo rinnovo da tre o quattro mesi e ci sono buone sensazioni per la riuscita positiva del nuovo accordo» ha confermato il suo agente Claudio Vagheggi. Il suo contratto attuale ha scadenza nel 2019 e potrebbe essere allungato fino al 2022.



Troppo spesso sottovalutato dalla critica, il centrocampista brasiliano ha tanti estimatori ma il suo futuro non sembra in bilico. «Non ci penso proprio a cedere Allan. Lo scorso anno ho provato a fare un tentativo, ma la società non ne volle sapere e poi lui vuole restare in azzurro», ha continuato Vagheggi a Radio Crc. «Ha fatto campionati a Napoli in crescendo grazie al lavoro con Sarri ed è migliorato tantissimo. È un grande professionista, i risultati sono garantiti grazie alla sua personalità. Scudetto? Non ne parliamo, ma ci i calciatori pensano, sanno che per raggiungere questo obiettivo devono dare il massimo. Una chiamata dal Brasile sarebbe il giusto coronamento di un percorso incredibile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA