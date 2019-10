Allan, weekend di relax con la famiglia a Parigi

Il ct Tite non l'ha confermato nella squadra che ha affrontato ieri il Senegal in amichevole, così Allan ne ha approfittato per un fine settimana di vacanza. Senza allenamenti previsti a Castel Volturno, il centrocampista azzurro è volato insieme a tutta la famiglia - compagna in dolce attesa e due figli - a Parigi, immortalandosi sui social anche davanti al simbolo tutto parigino che è la Tour Eiffel. Qualche ora di svago anche per ricaricare le pile dopo gli sforzi del primo periodo di questa stagione.





