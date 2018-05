Allegri punge il Napoli: «Gioca bene ​ma non ha mai fatto una finale...»

Dopo la conquista di uno scudetto mai così sofferto, per la splendida stagione del Napoli, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri si toglie qualche sassolino nella scarpa, nella conferenza stampa a Vinovo che precede l'ultima di campionato domani all'Allianz Stadium contro il Verona. Soprattutto contro chi parla del Napoli vero vincitore morale del torneo e dopo la piccata risposta di Chiellini a Insigne, alla quale ha poi controrisposto sui social Lorenzo Tonelli. «Ci vuole molto rispetto, chi non fa i complimenti a questa Juventus non credo abbia rispetto del lavoro fatto dai giocatori quest'anno e in questi 4 anni - dice il mister - Non si può mettere in discussione una squadra che vince 4 scudetti e 4 Coppe Italia di fila con 2 finali di Champions contro una squadra che ha fatto grandissime cose ma non ha fatto neanche una finale».



La «settimana più bella» - conclude Allegri - è stata quella sulla carta più difficile, dopo la sconfitta con in casa con il Napoli, tornato a -1: «I ragazzi, ma più in generale tutto l'ambiente è stato straordinario a mantenere l'equilibrio, ad avere la convinzione che comunque un colpo il Napoli l'avrebbe perso».

