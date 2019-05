Almendra, il Boca conferma: «Valutiamo la proposta del Napoli»

Tra i nomi più caldi della lista di Cristiano Giuntoli, sicuramente quello di Augustin Almendra, il centrocampista del Boca Juniors che il Napoli segue da tempo. A confermare il pressing azzurro ci ha pensato anche il presidente del club argentino Daniel Angelici: «Ci sono molti club interessati a lui, ma il pressing del Napoli è quello più concreto».



Alle frequenze di Radio La Red, il numero uno del Boca conferma che nelle prossime ore potrebbe concretizzarsi anche l'affare. «Stiamo valutando le proposte arrivate per Almendra, ma a questo punto è probabile che il prossimo anno vada via in un'altra squadra», le sue parole. Oltre al Napoli, il Monaco ha fatto sul serio nelle ultime settimane per il centrocampista argentino, che ha collezionato fin qui 19 presenze ed un gol in stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA