Anastasio vince X Factor, il video di Sarri: «Stai andando alla grande»

Il legame tra Marco Anastasio, fresco vincitore di X Factor 12, e Maurizio Sarri era nato un anno fa. Il giovane rapper napoletano, ai tempi conosciuto in rete come Nasta, aveva dimenticato all'allora allenatore del Napoli una sua canzone chiamata proprio «Come Maurizio Sarri». La canzone, che narrava i punti di forza della gestione Sarri a Napoli, si era fatta notare sui social ed era arrivata fino alle orecchie del toscano. I due si erano incontrati anche a Castel volturno, un incontro informale con l'allenatore che aveva autografato all'artista una sigaretta, suo tratto distintivo.



Ieri, prima della finale di X Factor, Anastasio ha ricevuto proprio un video dall'attuale allenatore del Chelsea: «Ciao Marco. Continua così perché stai andando alla grande. Non mollare! Ciao, grande!» il messaggio di Sarri direttamente dal suo ufficio di Londra. «Mi avete fatto contento» il commento del napoletano. «Spero proprio di andarlo a trovare in Inghilterra». In queste ore, anche il Napoli ha voluto mandare un messaggio al fresco vincitore: «Complimenti anastasio, ti aspettiamo al San Paolo».

