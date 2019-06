Ancelotti, 60 anni: la favola di Carletto e il suo sogno napoletano

di Francesco De Luca

La storia di Ancelotti, che compie oggi 60 anni, è un'autentica favola italiana. Da Reggiolo, paese della provincia emiliana, alla gloria mondiale grazie ai successi conquistati da calciatore e da allenatore. D'altra parte, il destino è nel nome, anzi nei nomi: Carlo Michelangelo, re e artista di quel pallone cominciato a toccare, e bene, dalle sue parti, con il gol segnato a 19 anni che valse al Parma la promozione in serie B. Carlo, Mr. Champions per le cinque Coppe conquistate tra campo e panchina, ha scritto sulla sua vita tre libri: «Il leader calmo», «Il mio albero di Natale» e «Preferisco la coppa», dove con ironia - un ingrediente che manca al calcio italiano ma non a lui - ha parlato dei suoi successi e dei suoi drammi, come il doppio infortunio al ginocchio destro ai tempi della Roma che l'obbligò a saltare la finale di Coppa dei Campioni dell'84. Si sarebbe rifatto cinque anni, vincendola con il Milan.



I SUOI 6 PALLONI D'ORO

Pochissimi al mondo hanno vinto quanto quest'uomo garbato, che inarca il sopracciglio sinistro se si arrabbia. Il primato delle tre Champions condiviso con Bob Paisley e Zinedine Zidane; quello dello scudetto vinto in quattro differenti Paesi con Tomislav Ivic, Ernst Happel, José Mourinho e Giovanni Trapattoni. I suoi moduli, dall'albero di Natale milanista al 4-4-2 che ha riproposto a Napoli, sono materia di studio per giovani colleghi. Ha allenato i migliori al mondo, compresi sei Palloni d'oro: Shevchenko, Ronaldinho, Cannavaro, Kakà, Cristiano Ronaldo e Modric. È nel cuore delle tifoserie della Roma e del Milan, mentre quella del Napoli deve ancora completamente conquistarla. I primi quattro mesi sono stati brillantissimi, gli ultimi quattro pieni di ombre. In campionato la Juve è rimasta sempre a distanza di sicurezza; all'estero è stata sfiorata l'impresa sul campo del Liverpool che avrebbe poi vinto la Champions e invece zero gol nei quarti di Europa League contro l'Arsenal. Carlo, uomo pragmatico, sa che tutto dipende dai risultati: nel primo anno azzurro è stato riconfermato con merito il secondo posto, però sono stati falliti gli altri obiettivi. Quali saranno i prossimi?





© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO