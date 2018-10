Ancelotti turista a Pompei: «L'arena è sempre speciale»

Nella giornata di ieri Carllo Ancelotti ha deciso di visitare gli scavi di Pompei e nella mattinata di oggi ha postato una sua foto tramite i propri profili social. «Nella storia l'arena è sempre stata un posto speciale». Queste le sue parole per corredare la l'immagine dell'allenatore del Napoli con l'arena di Pompei alle sue spalle.

Through history the arena has always been a special place... #Pompei pic.twitter.com/LmQieoWEwo