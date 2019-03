Ancelotti ad Amorosi per inaugurare il centro medico di De Nicola

Prevenzione, riabilitazione, formazione e ricerca scientifica. Sono i temi di riferimento di cui si occuperà il centro medico One che verrà inaugurato giovedì 28 marzo alle ore 16 ad Amorosi, in provincia di Benevento. La struttura è diretta dal dottor Alfonso De Nicola, responsabile dell'équipe medica azzurra. Interverranno il vicepresidente del Napoli Edoardo De Laurentiis, il tecnico Carlo Ancelotti, il responsabile dell'area comunicazione Nicola Lombardo e il responsabile del settore marketing Alessandro Formisano. Ospiti dell'inaugurazione Giuseppe Di Cerbo, sindaco di Amorosi; Filippo Liverini, presidente di Confindustria Benevento, Giovanni Conzo, procuratore aggiunto presso il Tribunale di Benevento, e il vescovo don Mimmo Battaglia. In collegamento da Philadelphia il professore Antonio Giordano, direttore dello Sbarro Health Research Organization.

