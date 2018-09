Ancelotti e la débacle a Marassi: «Cambi? È la mentalità sbagliata»

di Delia Paciello

La Sampdoria non batteva il Napoli dal maggio del 2010, quando sulla panchina dei blucerchiati sedeva Del Neri. Una vittoria indimenticabile che sancì la qualificazione in Europa League. Per Giampaolo la prima vittoria dunque contro gli azzurri, questa volta guidati da Ancelotti. Ma per il tecnico del Napoli la spiegazione è chiara: «Abbiamo sempre iniziato così ma stavolta pur giocando un secondo tempo d’intensità non siamo riusciti a ribaltare la partita. Dopo l’1 a 0 subentrano paure e difficoltà, stavolta non siamo riusciti a cambiare l’esito della partita. Dobbiamo cercare di entrare prima in partita, non perdere così il primo tempo».



Attimi di nervosismo verso la fine della gara fra i giocatori, che l’allenatore commenta così: « Il nervosismo ci sta nel finale con una squadra non abituata a perdere. Ma bisogna cambiare atteggiamento dai primi minuti. Abbiamo cercato di fare pressione da subito ma siamo arrivati un attimo dopo di loro. La difesa non era troppo dietro, è un problema di tempi degli attaccanti».



Assenze importanti, qualche cambio in attacco e a centrocampo. Ma non è stato quello ad influenzare il risultato: «Magari fosse stato un problema di Callejon e Hamsik – dichiara il tecnico al termine della gara- che non hanno giocato, vorrebbe dire che l’errore è stato mio nelle scelte. Ma in realtà credo sia un problema di mentalità e di sbagliato approccio al match. Se non metti intensità, cattiveria, lotta, il risultato non arriva. Per far emergere qualità abbiamo bisogno di aggressività».

