Ancelotti rassicura tutti su Ospina: «E l'Arsenal ci mantiene vivi»

Il Napoli torna a vincere dopo il crollo di Salisburgo e batte 4-2 l’Udinese con una buona prova di gruppo dopo un primo tempo con troppi errori. «I gol presi non mi fanno arrabbiare, quando giochi il giovedi non hai sempre energie nervose da usare per 90 minuti. L’Udinese ci ha creato difficoltà, forse il doppio vantaggio non lo meritavamo. Però alla fine abbiamo fatto bene e vinto meritatamente».



Mertens è tornato a segnare. «Per un attaccante il gol è importante, ma ultimamente aveva sempre fatto bene, gli allenatori vogliono sempre che i loro attaccanti giochino per la squadra», ha continuato Ancelotti a Sky. «L’Arsenal è un avversario forte, ma quella partita ci tiene vivi anche in campionato e ci stimola a fare bene. Tutti vorranno fare bene nelle prossime partite, avremo tre gare dopo una sosta che ci farà bene. Abbiamo qualche giocatore fuori che non sta molto bene, poi dovremo blindare il secondo posto e ci concentreremo sull’Arsenal».



Stasera in campo il derby di Milano che Ancelotti conosce bene. «Tifo per il pari? Ho troppi amici al Milan, poi c’è un fratello in panchina, sarà una bella partita», ha continuato. «Ospina ha fatto tac ed è risultata negativa, era cosciente e non è niente di grave. Deve stare un po’ sotto osservazione ma sta bene».



© RIPRODUZIONE RISERVATA