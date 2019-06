Ancelotti da Bocelli in Canada «Un fantastico artista, grazie Andrea»

Serata di musica, musica italiana, anche se l’Italia è ben distante da dove ci si trova. Carlo Ancelotti è in Canada ma non perde occasione per riassaporare i sapori di casa con la musica di Andrea Bocelli.



«Ho assistito a una grande performance di un fantastico artista. Grazie Andrea Bocelli», il messaggio dell’allenatore azzurro sui social per l’artista italiano in concerto a Vancouver, in Canada, dove Ancelotti sta trascorrendo le sue vacanze.





