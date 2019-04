Ancelotti, «cazziatone» al Napoli: a Londra col rebus Insigne-Mertens

Subito in campo il Napoli che deve svegliarsi da quel «campanello d'allarme» suonato ieri contro il Genoa e confermato da Ancelotti nel post partita. La seconda prova opaca consecutiva degli azzurri, dopo il ko di Empoli, rende difficile l'avvicinamento al big match di giovedì, quando Milik e compagni saranno all'Emirates Stadium per affrontare l'Arsenal nell'andata dei quarti di Europa League. Dopo il successo sulla Roma, il Napoli ha subìto un netto calo di concentrazione in una serie A ampiamente già vinta dalla Juventus, e Ancelotti è preoccupato. Ripartire dalle cose semplici e dalla difesa è stato il mantra del tecnico azzurro oggi a Castel Volturno: l'obiettivo è andare a Londra giocandosela alla pari e tornare con un punteggio che lasci aperta la qualificazione alla semifinale nel ritorno al San Paolo. Un messaggio chiaro soprattutto ad alcuni senatori come Koulibaly ed Allan, reduci da due prove da dimenticare, mentre il tecnico osserva la rosa per cercare la quadra dei giocatori più in forma.



Il dilemma potrebbe arrivare in attacco dove Dries Mertens ha ritrovato la forma e il feeling con il gol e vola sull'entusiasmo di aver raggiunto quota 104 reti in azzurro, agganciando Cavani nella classifica dei bomber all time. L'ultima mezz'ora giocata da Insigne contro il Genoa testimonia che il capitano ha superato l'infortunio muscolare ed è pronto: da qui a giovedì si consumerà quindi il ballottaggio per il partner in attacco di Milik, per una gara a cui i due «piccoletti» dell'attacco azzurro tengono da morire. A Londra non ci sarà Albiol e dovrebbe essere fuori dalla corsa a una maglia anche Verdi, che oggi si è allenato a parte. Ci saranno invece i tifosi del Napoli che in poche ore hanno mandato esauriti i tremila biglietti messi a disposizione dall'Arsenal per gli ospiti e faranno sentire la loro voce a Londra.

