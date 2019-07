Ancelotti commenta la nuova A: «Inizio in salita, ma siamo fiduciosi»

È cominciata ufficialmente oggi la nuova Serie A 2019-20, con la creazione del calendario che le squadre di massima serie italiana seguiranno dal prossimo 24 agosto al 24 maggio. 38 partite che vedranno protagonista anche il Napoli di Carlo Ancelotti, chiamato ad un avvio da brividi: prima la Fiorentina in trasferta, poi ancora in trasferta contro la Juventus dell'ex Maurizio Sarri.



«Cominciamo con due trasferte insidiose, ma siamo fiduciosi. Forza Napoli sempre» il breve commento dell'allenatore azzurro dai canali social della società. Debutto in campionato al San Paolo alla terza giornata contro la Sampdoria, secondo big match ancora in trasferta contro la Roma ad inizio novembre nell'undicesimo turno.



Sempre a novembre la sfida con il Milan a San Siro per la 13esima giornata. Incontro di cartello al San Paolo alla 18esima giornata: Napoli-Inter del 5 gennaio 2020. Gli azzurri chiuderanno il girone d'andata a Roma contro la Lazio il 12 gennaio 2020.



