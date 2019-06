Ancelotti, compleanno in cravatta ​nella notte dell'Anema e Core

Weekend di festeggiamenti nella Taverna più Vip d'Italia, dove ieri sera si è brindato per il party di Carlo Ancelotti. L'allenatore del Napoli ha scelto Capri per celebrare, con qualche giorno di anticipo, il suo 60esimo compleanno, in compagnia di amici e colleghi del mondo dello sport. Tra questi il presidente De Laurentiis e Gennaro Gattuso, che hanno brindato insieme a Mister Ancelotti sulle note live dell'Anema e Core.



Per l'occasione, Gianluigi Lembo e la band hanno intonato «Napoli è» e dedicato un doppio «Happy Birthday»: infatti ieri sera a spegnere le candeline non era solo Ancelotti ma anche la giovane Romina Carrisi, che ha poi duettato con Gianluigi sul palco «I will survive».Il primo fine settimana di giungo targato Anema e Core ha già regalato un anticipo di estate e delle tante sorprese Vip in arrivo.

