Ancelotti alla prova col suo passato: «La Juve? Non firmo per il pareggio»

di Roberto Ventre

Inviato a Castelvolturno



Ancelotti si gode la fiducia del big match con la Juve. La sua filosofia è la serenità anche alla vigilia di partite come queste. «L'unico pericolo è proprio quello di avere troppa preoccupazione. La squadra è motivata, si è allenata bene: dobbiamo cercare di ripetere quanto fatto nelle ultime due partite in una sfida dalle difficoltà superiori». Tanti motivi d'interesse, tra questi il duello Ronaldo-Insigne. «Sarà Juve contro Napoli. Per me Ronaldo è sempre da Pallone d'Oro ma stavolta se lo vincesse Modric andrebbe bene lo stesso. Insigne stava già facendo bene negli anni precedenti, gli ho cambiato posizione e sta facendo bene non solo in fase offensiva ma anche difensiva».





Il rapporto con Allegri. «Buono, c'è stima reciproca. È un allenatore molto pratico e riesce a sfruttare al meglio la qualità dei suoi giocatori». Non dà indicazioni di formazione. «La partita di mercoledì ha aumentato i miei dubbi, più di undici meritano di giocare». Conferma la sua voglia di vincere. «Non sono venuto qui per pettinare le bambole. Qui ci sono le condizioni per vincere: c'è una società organizzata, una rosa valida e c'è l'entusiasmo della gente. L'obiettivo è essere competitivi fino alla fine su più fronti». Firmerebbe per un pari. «Non l'ho mai fatto in carriera e non lo faccio neanche stavolta».

